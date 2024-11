بضربة جوية.. مقتل مفرزة إرهابية في وادي زغيتون بكركوك

2024-11-16 21:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كركوك/ عراق اوبزيرفر أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، مقتل مفرزة إرهابية بضربة جوية في وادي زغيتون بكركوك. وذكرت العمليات في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “القوات الأمنية كثفت من عملياتها الاستباقية لملاحقة من تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة”. وأضاف البيان، أنه “بعملية نوعية اختصاصية جاءت بناءً على معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية …

