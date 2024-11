2024-11-17 01:05:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن وصل الصراع داخل "الإطار التنسيقي" إلى مرحلة الذروة بعد أنباء عن مئات الشكاوى ضد الحكومة على خلفية "شبكة التنصت".ويقود زعيم شيعي معروف "موجة التصعيد" الأخيرة ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بحسب تسريبات.كما يستعد ذلك الزعيم لتقديم صيغة جديدة لقانون الانتخابات تُعرقل وصول السوداني إلى الحكومة مرة أخرى.ويُفترض أن تُجرى الانتخابات التشريعية […]

