الاعرجي يتابع من السليمانية تنفيذ الاتفاق الامني بين العراق وإيران

2024-11-17 18:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

السليمانية / عراق اوبزيرفر أجري مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، اليوم الاحد، زيارة الى السليمانية لمتابعة تنفيذ الاتفاق الامني بين العراق وإيران. وقال المكتب الإعلامي لمستشار الامن القومي في بيان، انه “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجري مستشار الامن القومي السيد قاسم الاعرجي، اليوم الاحد برفقة وفد امني، …

