رئيس هيئة النزاهة يوجه بالتحقيق في قضية كبرى لتهريب الذهب

بغداد/ عراق اوبزيرفر وجه رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، اليوم الاحد، بالنظر في التحقيق بإحدى قضايا الفساد المالي والإداري الكبرى المتعلقة بتهريب الذهب. وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “اللامي وجه الدائرة القانونية في الهيئة بطلب التحقيق في القضية الخاصة بتهريب الذهب عبر إحدى طيارات شركة الخطوط …

