الخارجية الإيرانية: العقوبات الجديدة من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا غير مبررة

2024-11-19 11:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على إيران تتعارض مع القانون الدولي وتستند إلى مزاعم كاذبة بشأن نقل صواريخ إلى روسيا.ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تلك العقوبات بأنها "غير مبررة".وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا، أمس الاثنين، على فرض عقوبات جديدة على إيران، […]

