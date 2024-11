2024-11-20 19:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اكد عضو لجنة الخدمات النيابية محما خليل ان التعداد العام للسكان سيرفد الدولة بنك معلومات حقيقي تنبى عليه الخطط الخدمية والمشاريع. وقال خليل لـ عراق اوبزيرفر إن “التعداد العام للسكان وفق الرؤية التي اعلنتها الحكومة يعد “تعدادا تنمويا” لتطوير الخطط الاقتصادية والتي تنبنى عليها رؤية الدولة في آلية صرف الاموال وكيفية ايصال …

The post نائب: التعداد سيوفر بنك معلومات حقيقي تبنى عليه الخطط الخدمية والمشاريع first appeared on Observer Iraq.