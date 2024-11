عمليات بغداد تعلن انجاز الجزء الأكبر من التعداد: المواطنون ملتزمون بالحظر

2024-11-21 15:35:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداداعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الخميس، ان المواطنين ملتزمين بالحظر، فيما اشار الى انه سيتم رفع الحظر عن المناطق التي تنتهي فيها عملية التعداد السكاني. وقال التميمي، في حديث للإعلام الرسمي، انه "لليوم الثاني يتم تنفيذ خطط حماية العداداين في العاصمة بغداد والقرى والارياف بالعاصمة"، مبينا ان "هناك التزام كامل […]

