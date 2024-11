2024-11-21 20:05:06 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدىانتقدت لجنة النقل والاتصالات النيابية، اليوم الخميس، كثرة المجسرات في بغداد، فيما أشارت الى أن المجسرات شوهت العاصمة وفاقمت الازدحامات.وقال عضو اللجنة زهير الفتلاوي في حديث لـ(المدى)، إن "المجسرات المنفذة في بغداد نقلت الازدحام الى اماكن اخرى ومثال على ذلك مجسر ساحة عدن وصنعاء، إذ نقلت الازدحام الى باب المحلات في المنطقة بعد ما […]

The post لجنة نيابية "تنتقد" كثرة المجسرات في بغداد: شوهت العاصمة وفاقمت الازدحامات appeared first on جريدة المدى.