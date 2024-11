عاجل| بدء سريان رفع حالة حظر التجوال في المحافظات العراقية

2024-11-22 01:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد التميمي، رفع حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني بعد نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالتعداد. وقال التميمي للوكالة الرسمية وتابعته “عراق اوبزيرفر”، أنه “تم رفع حظر التجوال الخاص بالتعداد العام للسكان وعودة الحركة الطبيعية مع الابقاء على تقييد التنقل بين المحافظات”. وأضاف، أن “الخطة الامنية الخاصة بفرض …

