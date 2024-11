النائب الأول لمحافظ ذي قار يطالب كربلاء بالتزام التسجيل السكاني وفق البطاقة الوطنية

2024-11-23 00:50:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد النائب الأول لمحافظ ذي قار، الأستاذ رزاق كشيش الغزي، ضرورة التزام محافظة كربلاء بتسجيل المواطنين ضمن التعداد السكاني وفق بيانات البطاقة الوطنية وليس بناءً على أماكن السكن الحالية، لتجنب التأثير على نسب الاستحقاقات. وأوضح الغزي في بيان تلقته شبكة أخبار الناصرية أن تسجيل المواطنين يجب أن يتم...

