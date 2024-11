2024-11-23 12:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر سجلت أسعار النفط العراقية والعالمية، اليوم السبت، ارتفاعاً ملحوظاً خلال التعاملات اليومية. وبحسب بيانات اطلعت عليها عراق اوبزيرفر، فقد سجل خام البصرة الثقيل 69.29 دولاراً للبرميل، بينما سجل المتوسط 72.44 دولاراً بنسبة تغيير وصلت لـ +1.55% لكلاهما، وارتفاع بلغ +1.06 دولاراً. وأظهرت البيانات زيادة العقود الآجلة لخام برنت +0.94 سنتاً أو …

The post العراقي والعالمي.. النفط يسجل ارتفاعاً في تعاملات اليوم first appeared on Observer Iraq.