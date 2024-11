2024-11-23 16:30:06 - المصدر: جريدة المدى

كركوك/ المدى أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، إحباط ما وصفه بالمخطط الإرهابي الخطير في محافظة كركوك، والذي قاد ايضاً لاعتقال عدد من عناصر تنظيم داعش بينهم ما يعرف بـ"أمير قاطع كردستان". وقال المتحدث باسم الجهاز ارشد الحاكم في مقطع فيديو تابعته (المدى)، إنه "بعملية نوعية واستباقية واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة من محافظة كركوك، […]

