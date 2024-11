التخطيط تعلن نجاح إجراء عملية التعداد السكاني: يحقيق التنمية

2024-11-24 13:55:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلن وزير التخطيط رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن محمد علي تميم، اليوم الأحد، نجاح عملية إجراء التعداد السكاني بالعراق، فيما أشار إلى أن "التعداد سيؤدي إلى تحقيق التنمية بجميع المحافظات. وقال وزير التخطيط في بيان تلقته (المدى): إن "حكومتكم عندما اتخذت قراراً بإجراء التعداد السكاني في العراق، كانت تدرك تماما أهمية هذا المشروع […]

