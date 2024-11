2024-11-24 18:50:07 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدىكشف رئيس كتلة الآمال النيابية ياسر الحسيني، اليوم الاحد، عن استجواب خمسة وزراء نهاية الفصل التشريعي.وقال الحسيني في حديث لـ(المدى)، إن "نوايا الحكومة بالتعديل الوزاري، هي محاولة لتكريم او لتخليص بعض المقصرين في الكابينة الحكومية من قاعدة المحاسبة النيابية"، مستدركا "لدينا ملاحظات ولدينا مشاكل قد ارتكبتها بعض اعضاء هذه الحكومة وعلينا المضي بإجراءاتنا الدستورية".وأضاف، […]

