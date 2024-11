2024-11-25 16:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر محافظ البنك المركزي: سنطلق العام المقبل آلية جديدة لتحويلات السفر أو العلاج اكد محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم الاثنين، وجود اتفاقات مع 4 شركات لإطلاق آلية جديدة لتحويلات السفر أو العلاج. وقال العلاق، على هامش مشاركته في افتتاح فعاليات منتدى الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة، المقام في العاصمة المصرية …

The post العلاق: سنطلق العام المقبل آلية جديدة لتحويلات السفر أو العلاج first appeared on Observer Iraq.