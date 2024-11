2024-11-26 17:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر شخصت عضو مجلس النواب، سروة عبد الواحد، اليوم الثلاثاء، مخالفة في اختيار شركة “فودافون” الرخصة الوطنية للهاتف النقَّال بتقنية لتشغيل الجيل الخامس. وقالت عبد الواحد، في منشور عبر منصة “أكس”، “اختيار شركة “فودافون” لتشغيل الرخصة الوطنية للهاتف النقَّال بتقنية 5G من دون إعلان مناقصة ومن دون تنافس وذهاب الوزيرة إلى الإمارات …

The post برلمانية تشخص مخالفة في اختيار “فودافون” لتشغيل الجيل الخامس بالعراق first appeared on Observer Iraq.