2024-11-27 00:35:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن يرجح ان توجه اسرائيل ضربات الى العراق خلال الساعات المقبلة، فيما لايزال هناك أمل ضعيف قد يبعد شبح الحرب عن البلاد.وبدأ خبراء وصفحات على منصات الكترونية، بارسال تحذيرات إلى العراقيين بالابتعاد عن بعض المواقع التي قد تستهدف.واغلب التحليلات تفيد بان الضربات الاسرائيلية المتوقعة، قد توجه حصراً ضد مقرات الفصائل.ويبدو أن كل الوسائل […]

