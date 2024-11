2024-11-27 00:35:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى / خاصبين ديالى وأطراف صلاح الدين وحدود اقليم كردستان مازالت بقايا جيوب ومفارز داعش تصارع الموت من اجل البقاء وايجاد منافذ وملاذات للهروب من الملاحقة الامنية والرصد الجوي والاستخباراتي.بعد الضربات الجوية والعمليات النوعية والاستخبارية التي نفذتها قوات الجيش والتشكيلات الاتحادية الى جانب العمليات النوعية لقوات البيشمركة والتحالف الدولي تقلص وجود مفارز داعش نحو 70% […]

The post بين كردستان وديالى وصلاح الدين.. بقايا داعش تحتضر في "الفراغات الملتهبة" appeared first on جريدة المدى.