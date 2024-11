2024-11-27 00:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء، التنسيق المشترك في تقديم وإقرار التشريعات المهمة. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ان “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية في البلاد وآليات التنسيق بين رئاسة …

The post رئيسا الجمهورية والوزراء يبحثان التنسيق المشترك في تقديم وإقرار التشريعات المهمة first appeared on Observer Iraq.