أبرزها ليفربول وريال مدريد.. مواجهات اليوم بدوري ابطال اوروبا

2024-11-27 14:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر يشهد عالم كرة القدم اليوم الأربعاء، حزمة متنوعة من المباريات المثيرة، حيث تتجه الأنظار إلى ملعب أنفيلد لمتابعة قمة أوروبية تجمع بين ليفربول وريال مدريد، في الوقت الذي يستهل فيه الزمالك مشواره في كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة النجم الأحمر X شتوتجارت …

