السوداني: وقف اطلاق النار في لبنان حدث مهم والعلاقة مع أمريكا مؤسساتية

2024-11-28 11:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصف رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، وقف اطلاق النار في لبنان بالـ"حدث المهم"، فيما اكد ان علاقة العراق مع أمريكا مؤسساتية.

وقال السوداني في لقاء مع صحيفة "الموندو" الاسبانية، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقته "بغداد اليوم"، إننا "امام مرحلة متميزة في العلاقات مع اسبانيا وهناك رغبة متبادلة في تنميتها وتطويرها في جميع المجالات"، مبينا ان "إسبانيا جزء من التحالف الدولي الذي ساعدنا في القضاء على داعش الإرهابي، وبناء على طلبنا ستنتهي مهمة التحالف الدولي خلال عامين لانتفاء مبررات وجوده".

واضاف ان "قدرات أجهزتنا الأمنية وصلت لمرحلة متقدمة وهناك استقرار سياسي انعكس على الوضع العام للبلد"، مؤكدا ان "علاقاتنا مع الولايات المتحدة مؤسساتية وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ولدينا تواصل مع فريق ترامب وهو يرغب بتطوير العلاقات معنا".

وتابع السوداني ان "اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان حدث مهم، ونأمل أن يشمل قطاع غزة لينعكس على استقرار المنطقة"، مشيرا الى ان "قوانيننا تنص على عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني، والفلسطينيون هم أصحاب الأرض والقضية، وهم من يقررون صيغة الحل لقضيتهم".

ولفت السوداني الى ان "هناك شركات اسبانية في العراق، خصوصاً في قطاع السكك والنقل، ونحرص على وجود شركات اكثر لكفاءتها وخبرتها في تنفيذ المشاريع"، مبينا اننا "سنوقع عدة مذكرات تفاهم مع إسبانيا وهناك سقف مالي من 200 مليون يورو الى مليار يورو لتغطية مشاريع ينفذها القطاعان الخاصان العراقي والاسباني".

وبين السوداني "أحيل مشروع للسكك الحديد بقيمة 250 مليون دولار لشركة اسبانية، ويجري التفاوض مع شركة اسبانية أخرى على مشروع للقطار السريع بين محافظتي النجف وكربلاء".