2024-11-28 11:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت رئيس لجنة النقل النيابية زهرة البجاري، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، على قرار فصل المطارات عن شركة الملاحة الجوية والتظاهرات الحاصلة بسببه، معتبرة إياه تخبط من قبل الحكومة في إدارة الدولة.

وقالت البجاري لـ"بغداد اليوم"، إن "ما يجري بشان المطارات كأن الأمر شطرنج في إدارة الدولة فكيف تربط مطارات ذات تمويل ذاتي ارتبطت حديثا بشركة جديدة اسمها إدارة المطارات والملاحة الجوية ليتم ربطها بالدائرة الفنية لوزارة النقل".

وأضافت ان "كتابا أرسلته اللجنة إلى رئيس الوزراء بينت فيه الخطأ غير المبرر بشأن فصل المطارات التي تقع ضمن شركة ممولة ذاتيا وهي شركة الملاحة لترتبط بشركة الملاحة الممولة ذاتيا، فمن أين تمولون الرواتب ومتطلبات المطارات وهي لم تدرج ضمن بنود الموازنة"، داعية "السوداني لعدم السير بهذا القرار الخاطئ".

ودعت البجاري "جميع الموظفين المتظاهرين لعدم غلق المطارات لأنها واجهة دولة ويحسب على العراق هذا الارباك بالرحلات وعدم السماح لها بالهبوط"، مبينة اننا "نعمل لحل الامر مع السوداني".

هذا وكشفت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الاحد (24 تشرين الثاني 2024)، حقيقة اغلاق صالات مطاري بغداد والبصرة بسبب تظاهرات انطلقت منذ صباح، اليوم، احتجاجا على قرار فصل المطارات عن شركة الملاحة الجوية.

وقال المتحدث باسم السلطة جهاد الديوان، لـ"بغداد اليوم"، ان "المعلومات التي تحدثت عن اغلاق صالات مطار بغداد او البصرة من قبل جهات امنية بسبب تظاهرات احتجاجية غير صحيحة".

وأكد أنه "لا يوجد أي اغلاق والمطارات تعمل بشكل طبيعي دون أي معرقلات".

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده اغلاق صالات مطار بغداد الدولي من قبل أمن المطار خشية من تصاعد حدة الاحتجاجات.

وشهد مطار بغداد الدولي، احتجاجات من قبل بعض موظفيه على فصل المطارات عن شركة الملاحة الجوية.