رئيس اللجنة الأولمبية يخصص مليون دولار لأي رياضي يحقق ميدالية أولمبية

2024-11-28 13:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوعد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، بمنح مكافأة مالية ضخمة لأي رياضي عراقي يحقق ميدالية أولمبية.وقال مفتن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الخميس، : إن" أي رياضي عراقي يحقق ميدالية أولمبية، سيمنحه أعلى مكافأة بالعالم وهي مليون دولار في خطوة تهدف إلى تحفيز الرياضيين العراقيين وتقديم الدعم الكبير لتحقيق الإنجازات في المنافسات العالمية".وأضاف مفتن ،أنه" يعد هذه المكافآت جزءاً من استراتيجية اللجنة لدعم الرياضيين وتطوير الرياضة العراقية بشكل عام، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا الحافز المالي في تحفيز المزيد من الرياضيين لتحقيق نتائج متميزة في الأولمبياد".