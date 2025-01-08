وصول طائرات وتفريغ حمولات.. نشاط عسكري مكثف في قاعدة عين الأسد

2025-01-08 14:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد شهود عيان من سكان المناطقالقريبة من قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، يوم الأربعاء، تسجيل حركةعسكرية متزايدة خلال الأيام الأخيرة في القاعدة.

وأشار الشهود، في حديثهم لوكالة شفق نيوز، إلىوصول عدد من طائرات الشحن العسكري إلى القاعدة، حيث شوهدت وهي تنفذ عمليات تفريغلحمولتها خلال ساعات الليل والنهار.

ووفقا للشهود، أن "النشاط العسكري تضمنتحركات مكثفة للمركبات داخل القاعدة ومحيطها، بالإضافة إلى تحليق مستمر للطائراتالمسيرة في الأجواء".

ولم تصدر أي تصريحات رسمية من الجهات المعنيةلتوضيح طبيعة هذا النشاط، مما أثار تساؤلات بين السكان المحليين حول الأهدافالمحتملة وراء هذه التحركات.

يُذكر أن قاعدة عين الأسد تُعد واحدة من أهمالقواعد العسكرية التي تستخدمها القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق،وقد شهدت خلال السنوات الماضية نشاطًا مماثلًا تزامن مع تنفيذ عمليات أمنية ضدالجماعات المسلحة في المنطقة.

ولا تزال التفاصيل حول طبيعة المواد التي نُقلتعبر طائرات الشحن أو الغاية من هذه التحركات غامضة حتى اللحظة.