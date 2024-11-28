السوداني ونظيره الإسباني يرعيان توقيع 4 مذكرات تفاهم مشتركة

2024-11-28 18:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

مدريد/ متابعة عراق اوبزيرفر ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، وفدي البلدين في المباحثات الثنائية الموسعة بمدريد. وذكر بيان لمكتب السوداني تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، ترأسا وفدي العراق وإسبانيا، في المباحثات التي جرت اليوم الخميس، في مدريد، بحضور …

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