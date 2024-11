2024-11-29 21:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

مدريد/ متابعة عراق اوبزيرفر غادر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الجمعة، إسبانيا متوجهاً إلى بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية. وتضمنت الزيارة بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وتلقته “عراق اوبزيرفر” ما يلي: ■ لقاء العاهل الإسباني الملك فيليب السادس. ■ لقاء رئيس الوزراء الإسباني السيد بيدرو سانشيز. ■ ترؤس الوفد العراقي في …

