الكويت تستضيف غدا الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

2024-11-30 20:00:04 - المصدر: كونا

الكويت - 30 - 11 (كونا) -- تنطلق غدا الأحد الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت بحضور قادة دول مجلس التعاون وممثليهم في ظل ظروف إقليمية ودولية دقيقة وسط تطلعات لتعزيز التعاون الخليجي المشترك وترسيخ مسارات التنمية المستدامة والأمن والاستقرار في المنطقة.وتسعى القمة الخليجية وهي الثامنة التي تستضيفها دولة الكويت على أمد 43 عاما إلى مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات ورسم ملامح مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا إلى جانب التنسيق المكثف واتخاذ مواقف موحدة لمواجهة التهديدات المتصاعدة بالمنطقة.ومن المقرر أن تناقش القمة التي ستقام في قصر (بيان) عددا من القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية منها قضايا الأمن الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.وينتظر أن تناقش القمة آليات تطوير السوق الخليجية المشتركة وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي بالإضافة إلى مشاريع الربط البيني في البنية التحتية والطاقة وكذلك ملفات سياسية ملحة منها مستجدات الوضع في فلسطين ولبنان وسوريا والأوضاع في اليمن والقضايا العالقة مع العراق والعلاقات مع القوى الإقليمية والدولية.وتسعى القمة إلى الخروج بقرارات تخدم الأهداف الاستراتيجية للمجلس وتدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك إلى آفاق جديدة وتأكيد الالتزام المستمر للدول الأعضاء بتحقيق التكامل المشترك بما يضمن تعزيز مكانة دول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي.وتشهد القمة الـ45 اهتماما واسعا من الأوساط السياسية والإعلامية وسط توقعات بالإعلان عن مبادرات نوعية تعزز الشراكات الاقتصادية والتنموية.يذكر أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية أسس عام 1981 ويمثل أحد أبرز التكتلات الإقليمية في العالم ومن خلال دوراته السنوية يسعى المجلس إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوب الخليج نحو مزيد من التقدم والاستقرار. (النهاية) ف ك / م ع ع