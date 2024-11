2024-11-30 21:45:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:توج فريق شركة نفط ذي قار بلقب بطولة الاتحاد العراقي لكرة القدم للصالات، ليضمن تأهله إلى نهائيات كأس آسيا المقررة في تايلاند، وذلك بعد فوزه على فريق الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أُقيمت على قاعة الكلية التقنية المغلقة في البصرة. وفي تصريح...

