الإصلاح البيئي تعزز مبدأ المكافآت بدل الغرامات لمعالجة التلوث

2024-12-01 12:55:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةدعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، بالتعاون مع مختصين، إلى تشكيل لجنة أو مركز للإصلاح البيئي، بهدف معالجة التلوث الناتج عن الأنشطة المختلفة وتعزيز مبدأ “المكافأة بدلاً من الغرامات” لتشجيع الجهات الملوثة على تبني ممارسات صديقة للبيئة. وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، إن "التلوث البيئي سببه أنشطة مختلفة ناتجة عن قطاعات النفط والكهرباء والمواطنين وحرق النفايات […]

