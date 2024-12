فخري كريم: تصفية الإرهاب وجذوره الأيديولوجية والسياسية يتحقق بتحرير إرادة المواطن

2024-12-02 01:10:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / المدى قال فخري كريم رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، إن تصفية الارهاب وبؤره وتجفيف مصادره وجذوره الأيديولوجية والسياسية، يتحقق بتحرير ارادة المواطن من كل أسباب القسر والقهر والاستبداد.جاء ذلك في تدوينات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس، ارتباطاً بالأحداث الأمنية التي تقع في سوريا ومساعي الدولة العراقية في التعامل معها.وقال فخري […]

