2024-12-02 01:10:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن مرة أخرى، تواجه بغداد اختبارًا حرجًا لضبط إيقاع الفصائل مع التطورات العسكرية المقلقة في سوريا.وتبدو دمشق وبعض الجماعات المسلحة في العراق تحاول جر البلاد إلى الحرب، بينما التهديدات الإسرائيلية لا تزال قائمة.رسميًا، تحافظ بغداد على سياسة التوازن حتى الآن، على الرغم من تحذيرات من احتمال انتقال جغرافية الأحداث السورية إلى العراق.قال محمد […]

