البنك المركزي يوقع مذكرة تعاون مع الاتحاد الأوروبي والمانيا لتعزيز الاسواق المالية في العراق

2024-12-03 12:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تعاون بين (Frakfurt school) بالتّنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مشروع تعزيز المالية العامة والأسواق المالية في العراق (FFM) والممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية.

ووفقا لبيان صادر عن البنك، فإن المذكرة سيتم بموجبها تدريب كوادر البنك المركزي العراقي بمختلف التخصّصات وكذلك العمل على استحصال الشهادات المهنية المعتمدة.

وبهذا يكون البنك المركزي هو أول مؤسسة عراقية توقع مذكرة تعاون مع (Frakfurt school).

من جهتها أوضحت رابطة المصارف العراقية، أن هذه تأتي الاتفاقية ضمن إطار مشروع تعزيز المالية العامة والأسواق المالية في العراق (FFM)، الذي يتم تنظيمه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية.

‎ومثل الرابطة في توقيع الاتفاقية نائب المدير التنفيذي، أحمد الهاشمي، فيما مثل نائب رئيس جامعة فرانكفورت للعلوم الإدارية والمالية فاطمة ديركس، وبحضور مدير التطوير والتدريب في البنك المركزي العراقي نزار رافع.

‎وأكد الهاشمي أن هذه الاتفاقية تمثل انطلاقة جديدة للتعاون بين القطاع المصرفي العراقي والجانب الألماني، مشيراً إلى أنها ستسهم في تبادل الخبرات ونقل المعرفة.

وأضاف أن الاتفاقية تتضمن تنظيم دورات تدريبية مشتركة في كل من العراق وألمانيا في مجالات مصرفية متعددة، ما سيعود بالفائدة الكبيرة على القطاع المصرفي العراقي من خلال تطوير القدرات والكفاءات.

‎من جانبها، شددت نائب رئيس جامعة فرانكفورت للعلوم المالية والإدارية، فاطمة ديركس على أهمية هذا التعاون في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين، مؤكدة أن الاتفاقية تمثل خطوة واعدة نحو شراكة مثمرة.