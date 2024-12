تلفزيون الناصرية: مجلس محافظة ذي قار يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل

2024-12-03 19:05:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مجلس محافظة ذي قار عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل الموافق 5-12-2024، إحياءً لذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام). وقال الناطق الرسمي باسم مجلس ذي قار، الحقوقي أحمد سليم، في خبر عاجل نقله تلفزيون الناصرية المحلي ان المجلس صوت بالأغلبية المطلقة على تعطيل الدوام...

