رعاية ذي قار تبدأ صرف منحة الطلبة لشهري حزيران وتشرين الأول

2024-12-04 13:25:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت مديرية الرعاية الاجتماعية في ذي قار عن صرف منحة الطلبة لشهرين (حزيران وتشرين الأول) في عموم المحافظة. وأوضح مدير الرعاية الاجتماعية لشؤون المرأة نوفل عبد الحميد في تصريح خاص لشبكة أخبار الناصرية، أن المنحة تشمل طلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، بالإضافة إلى طلبة الجامعات بنظاميها الصباحي...

