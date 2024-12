2024-12-04 17:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، في جلسة مجلس النواب، على التشريعات والقوانين المهمة وضرورات توفّرها للمضيّ بالخطط التنموية في جميع المجالات. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان : إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أكد في جلسة مجلس النواب، على التشريعات والقوانين المهمة وضرورات …

