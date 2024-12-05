ذي قار.. أب "مخمور" يطلق الرصاص على طفلته والأمن يعتقل "مشعوذة"

2024-12-05 00:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، بتسجيل حادثين أمنيين فيالمحافظة، بينهما أب يرمي طفلته بالرصاص.

وذكرالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "أباً مخموراً أطلق النار على ابنته البالغة منالعمر تسع سنوات وأصابها بعدة رصاصات لأسباب مجهولة، داخل منزلهم في قضاء الغرافشمال مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضافأنه "تم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم"، لافتاً إلى أن"قوة أمنية داهمت المنزل واعتقلت الأب وصادرت مسدساً وبندقية (أر. بي. كي)".

وأشارالمصدر إلى أن "قوة أمنية اعتقلت امرأة مشعوذة في منطقة البدعة بقضاء الشطرةشمالي محافظة ذي قار، بعد عدة شكاوى من مواطنين ضدها"، مبيناً أنه "تماحتجاز المرأة في مركز أمني خاص لإكمال القانونية".