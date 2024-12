الكشف عن عملية سرقة كبرى تتجاوز 20 مليار دينار في الخطوط الجوية العراقية

2024-12-05 13:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر كشفت وثيقة متداولة عن عملية اختلاس مالي ضخمة داخل الخطوط الجوية العراقية، حيث تشير المعلومات إلى تورط وكلاء تابعين للشركة في سرقة تتجاوز قيمتها 20 مليار دينار عراقي. ووفقاً للوثيقة، فإن من بين المتورطين في العملية شركة “ميران كروب” وعدد من الوكلاء الآخرين الذين يواجهون اتهامات بالتلاعب بالأموال والاختلاس. يُذكر أن …

