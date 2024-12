2024-12-05 15:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادتحدث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن وجود عمل ممنهج يستهدف نشر المخدرات في المدارس.ورعى السوداني، "احتفالية اليوم العالمي للعمل التطوعي، التي أقيمت في العاصمة بغداد، وشهدت تكريم الفائزين بجائزة العطاء الوطنية من مختلف محافظات العراق". وأكد، في كلمة له خلال الاحتفالية، "أهمية هذا اليوم المخصص للإشادة بقيمة العمل التطوعي ودعم جهود […]

The post السوداني: مخطط خطير يستهدف نشر المخدرات في أوساط الطلبة appeared first on جريدة المدى.