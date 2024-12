بدء اجتماع وزراء خارجية العراق وإيران وسوريا لبحث الأزمة السورية

2024-12-06 12:45:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/ بغدادبدأ وزراء خارجية العراق وإيران وسوريا، اليوم الجمعة، اجتماعهم في العاصمة بغداد لبحث الأزمة السورية.وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بغداد لبحث التطورات الأمنية في سوريا.وقبل ذلك وصل وزير الخارجية السوري بسام صباغ، إلى العراق للمشاركة في الاجتماع الثلاثي.وأعرب وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، عن قلق العراق […]

