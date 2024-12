الاستخبارات الأميركية: إيران قادرة على إنتاج أكثر من 12 قنبلة نووية

2024-12-06 12:45:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةذكر تقرير جديد للاستخبارات الأميركية أن إيران قادرة على إنتاج أكثر من 12 قنبلة نووية إذا قامت بتخصيب مخزوناتها من اليورانيوم، لكن القيادة الإيرانية لم تتخذ بعد قرارا بصنع مثل هذا السلاح.وأضاف التقرير، الذي نشرته شبكة "سي إن إن" الأميركية أن رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني في أبريل الماضي دفع المسؤولين الإيرانيين لمناقشة أهمية […]

