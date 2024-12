2024-12-06 18:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، أن العراق يدعم المبادرات الهادفة لتحقيق التوازن بالمنطقة. وذكر بيان للوزارة، أن الأخير “استقبل يوم الجمعة الموافق 6 كانون الأول 2024، وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مبنى وزارة الخارجية ببغداد”. وتناول اللقاء “استعراض التطورات في المنطقة، وبشكل خاص الأوضاع …

The post وزير الخارجية لنظيره الإيراني: أمن المنطقة لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية first appeared on Observer Iraq.