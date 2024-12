«القوانين الجدلية» مجهولة المصير.. لا بوادر لانعقاد «جلسة الحسم»

2024-12-08 03:05:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدىما تزال القوانين الجدلية مستمرة بإثارة الخلافات السياسية متسببة بترحيلها من جلسة إلى آخرى.إذ كشف نواب عن عدم وجود بوادر لعقد جلسة لتمرير «القوانين الجدلية» التي تم ترحيلها من جلسة يومي الأحد والاثنين الماضيين، أثر الخلافات المتصاعدة حول تمريرها، وسط ترجيحات بترحيلها للفصل التشريعي المقبل.وشهدت جلسة مجلس النواب، الاثنين، مشادات كلامية، وفوضى قرب منصة […]

