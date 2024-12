الجولاني يؤكد استمرار عمل المؤسسات العامة بإشراف رئيس الوزراء السوري

2024-12-08 12:00:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةأعلن قائد العمليات العسكرية للجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع "الجولاني" فجر الأحد استمرار الحكومة السورية في أدء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة. وقال الجولاني في بيانه: "إلى كافة القوات العسكرية في مدينة دمشق، يمنع منعا باتا الاقتراب من المؤسسات العامة، والتي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى يتم تسليمها […]

