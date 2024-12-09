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مهرجان بغداد للمسرح في دورته الخامسة ينطلق غداً الثلاثاء بمشاركة عربية ودولية

مهرجان بغداد للمسرح في دورته الخامسة ينطلق غداً الثلاثاء بمشاركة عربية ودولية
مهرجان بغداد للمسرح في دورته الخامسة ينطلق غداً الثلاثاء بمشاركة عربية ودولية
2024-12-09 01:10:06 - المصدر: جريدة المدى

 متابعة المدى تستعد بغداد، لانطلاق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان بغداد الدولي للمسرح (دورة شفيق المهدي)، والذي تنظمه نقابة الفنانين ودائرة السينما والمسرح، خلال المدة من 10 – 18 كانون الأول الحالي، بمشاركة محلية وعربية ودولية.وقال نقيب الفنانين، مدير عام الدائرة، جبار جودي إن "منهاج المهرجان يشهد عروضاً مسرحية وندوات ومحاور بحثية في شؤون […]

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