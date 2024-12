2024-12-09 01:10:06 - المصدر: جريدة المدى

 متابعة المدى تستعد بغداد، لانطلاق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان بغداد الدولي للمسرح (دورة شفيق المهدي)، والذي تنظمه نقابة الفنانين ودائرة السينما والمسرح، خلال المدة من 10 – 18 كانون الأول الحالي، بمشاركة محلية وعربية ودولية.وقال نقيب الفنانين، مدير عام الدائرة، جبار جودي إن "منهاج المهرجان يشهد عروضاً مسرحية وندوات ومحاور بحثية في شؤون […]

