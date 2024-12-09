الحكيم يدعو لمواءمة عمل المنظمات الدولية مع أولويات الحكومة

2024-12-09 14:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، إلى مواءمة عمل المنظمات الدولية مع أولويات الحكومة في المرحلة الحالية.

وذكر المكتب الإعلامي لتحالف قوى الدولة في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "الحكيم استقبل نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، غلام محمد أسحق زى وبحث معه تطورات الواقع الإنساني والاجتماعي في العراق والمنطقة ودور المنظمات الدولية في دعم العراق بمرحلة ما بعد انتهاء مهام البعثة الأممية فيه".

وأكد الحكيم بحسب البيان، على "أهمية عمل المنظمات الدولية، وضرورة أن يكون العمل متسقا مع أولويات الحكومة العراقية في المرحلة الحالية، داعيا لأن يكون العراق مقرا إقليميا لهذه المنظمات لتتمكن من تقديم الدعم له بطريقة أيسر وأسهل عطفا على الواقع الأمني الإيجابي في البلد".

وبيّن أن "الأولوية الحالية هي أولوية الخدمات بعد أن تجاوز التحديات الأمنية والاجتماعية والسياسية"، مشددا "على دعم العراق في مسار تنمية القدرات وبناء المؤسسات".

ودعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، المنظمات الدولية إلى الإسهام بدعم الحكومات المحلية، وقال إن "دعم الحكومات المحلية ترجمة فعلية لطبيعة النظام اللامركزي في العراق" مؤكدا أيضا "أهمية دعم العراق في ملفات الصحة والتعليم ورعاية الشباب والمرأة في بلدنا".

ولفت إلى أن العراق بحاجة لمغادرة أحادية الدخل مما يتطلب تنويع مصادر الدخل الأخرى وتحريك القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية والاستثمار والتكنلوجيا الحديثة.