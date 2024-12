زيدان: التاريخ سجل للعراقيين في يوم النصر صفحات من البطولة

2024-12-09 21:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الإثنين، أن التاريخ سجل للعراقيين في يوم النصر صفحات من البطولة والشجاعة. وقال القاضي زيدان في بيان: “في ذكرى يوم النصر، فإن التاريخ سجل للعراقيين في هذا اليوم صفحات من البطولة والشجاعة، وهم يدحرون أعتى كيان ظلامي إرهابي عرفه العالم”.

