الإطار التنسيقي: أبناء العراق مستعدون للوقوف بوجه قوى الظلام إذا تعرضت لأمن البلاد

2024-12-09 23:15:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى عقد الإطار التنسيقي، اجتماعه الدوري، اليوم الإثنين ، في مكتب نائب رئيس مجلس النواب، الأول، محسن المندلاوي. وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان تلقته (المدى)، أنه "ناقش قادة الإطار التنسيقي مجريات الأحداث في المنطقة والعالم والدور الذي يلعبه العراق لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، وأكد الإطار التنسيقي "دعمه الكامل لما تقوم به الحكومة […]

