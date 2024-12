2024-12-10 16:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكد وزير الثقافة والآثار أحمد فكاك البدراني، اليوم الثلاثاء، أن تتويج بغداد كعاصمة للسياحة العربية سيخلق فرصة استثمارية كثيرة، فيما بين أن هذا التتويج سيزيد فرص العمل في الأسواق الشعبية والمهن. وقال البدراني للوكالة الرسمية تابعته عراق اوبزيرفر: “تم إدرج 18 بندا على جدول أعمال المجلس التنفيذي لوزراء السياحة العرب وأبرز …

The post الثقافة بعد اختيار بغداد عاصمة للسياحة: سيخلق الكثير من الفرص الاستثمارية first appeared on Observer Iraq.