عاجل| ابو آلاء الولائي يغرد من دون التعليق على ذكر احداث سوريا.. ماذا قال؟

2024-12-10 20:00:06 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد /عراق اوبزيرفر قال الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، اليوم الثلاثاء، ان المقاومة العراقية بـ”أنهم أبناء بررة للدولة”. واضاف في تغريدة على منصة X كان لافتاً عدم التعليق فيها على ما جرى في سوريا: ان موقفنا من الأحداث الإقليمية سيُبنى على اساس امننا القومي وقضايا الأمة. واسترسل بالقول: ان العراق اليوم بقواته …

