رئيس جهاز الأمن الوطني لعوائل شهداء حادثة الفلوجة: "نعاهدكم بالقصاص من الإرهاب"

2024-12-11 22:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تعهد رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الكريم البصري، اليوم الأربعاء، (11 كانون الأول 2024)، بالقصاص من قتلة ضابطين في الجهاز خلال مداهمة خلية إرهابية في محافظة الأنبار قبل يومين.

وذكر بيان لاعلام جهاز الأمن الوطني، تلقته "بغداد اليوم"، ان البصري زار "برفقة الفريق السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، مجلسَ عزاء شهيدي الجهاز اللذين استشهدا أثناء تنفيذ الواجب المقدس".

وأكد البصري، خلال حديثه مع عوائل الشهيدين، أن: "دماء الشهداء ستظل حافزاً لمواصلة الجهود في حماية أمن الوطن،" مشدداً على، أن "الجهاز لن يتوانى عن ملاحقة المجرمين، وأن تضحيات الأبطال ستُخلَّد كرمزٍ للإصرار على اجتثاث الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار".

وتعهد البصري، وفقاً للبيان "بالقصاص العادل من بقايا فلول العصابات الإرهابية".

وكان جهاز الأمن الوطني أعلن أول أمس الإثنين، عن مداهمة خلية إرهابية والقضاء على عناصرها الذين كانون يختبئون في منزل بمحافظة الأنبار وأسفر الاشتباك عن استشهاد ضابطين في الجهاز بعد الاشتباك المسلح مع المطلوبين.



